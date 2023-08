Sommer, prima opaca. Ma lui sui social: “Felice del debutto. More to come”

Non è stato forse l'esordio che tutti si aspettavano. Debutto contro il Salisburgo, in amichevole , per Yann Sommer il nuovo portiere titolare dell'Inter. Tre gol incassati e qualche errore di troppo che lo hanno messo subito nel mirino della critica e forse una consapevolezza che dimostra poi in un post arrivato su Instagram dopo la partita.

Il portiere nerazzurro ha postato una foto che arriva proprio dalla gara che si è giocata nelle scorse ore, finita 4-3 per l'Inter, e ha scritto: "Felice del debutto". Ha poi anche aggiunto la scritta more to come per sottolineare che altre gare ci saranno dopo questa e anche lui spera di poter dimostrare già delle prossime gare che il club nerazzurro ha fatto bene a sceglierlo.