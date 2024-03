Simone Inzaghi deve fare a meno di tre pedine per Inter-Empoli. Sommer, invece, è sulla via del recupero e potrebbe esserci

Come riportato anche ieri da FCInter1908.it , sono in netto miglioramento le condizioni di Yann Sommer. "Ieri, il portiere ha lavorato ancora a parte, ma il dolore alla caviglia è quasi scomparso e c’è margine per una sua convocazione contro l’Empoli. A quel punto, Inzaghi dovrà decidere se metterlo subito tra i titolari, oppure se portarlo solo in panchina, lasciando spazio ad Audero", sottolinea il Corriere dello Sport.

Assenti sicuri, invece, Cuadrado, Arnautovic e De Vrij, che puntano a tornare a disposizione per la trasferta di Udine dell'8 aprile. Recuperati, invece, Carlos Augustoe Sensi, pronti e arruolabili già per Inter-Empoli. "Alla Pinetina, ieri, si sono rivisti Asllani e Buchanan. Per tutti gli altri nazionali, compresi i sudamericani, invece, l’appuntamento è per oggi. Facile che buona parte di loro non svolga un vero e proprio allenamento, ma si limiti a trattamenti e messaggi. Domani, insomma, sarà il vero primo giorno di lavoro con il gruppo nerazzurro al completo", chiosa il CorSport.