Inter-Benfica, Sommer: “Ottimi la prestazione e il risultato. E che spinta San Siro”

"Mi è piaciuto tutto. Ottima prestazione e ottimo risultato. Con un incredibile supporto dei tifosi". In più di 66mila sono arrivati a San Siro per spingere la squadra alla vittoria che serviva dopo il pari all'esordio di questa nuova stagione di Coppa contro la Real Sociedad. E quando l'Inter in campo ci ha provato in tutti i modi a fare gol (traversa e palo di Lautaro e non solo) i sostenitori interisti hanno spinto più forte. Sono esplosi letteralmente al gol di Thuram, sembrava nell'aria, ed è stato importantissimo, perché ha dato senso ad una bellissima partita con un'Inter che è piaciuta molto. Come a Sommer.