GdS – Samardzic, ecco le caratteristiche che hanno colpito l’Inter. E Inzaghi…

Non piace ovviamente solo per il piede mancino ma anche per l'altezza, 1.84, per far sentire il suo peso anche nel gioco aereo. In più ha 21 anni ed è quindi da considerarsi un investimento per il futuro, come Thuram, Bisseck e Frattesi. In più ha già esperienza in Serie A, essendo arrivato in Italia nel 2021. Samardzic sa anche inserirsi in zona gol ed è per Inzaghi una dote essenziale. "Ma lui nasce trequartista e dovrà trasformarsi in mezzala sinistra, per svolgere i compiti in fase di non possesso".