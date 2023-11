Inter, al via il sondaggio sul miglior giocatore di ottobre: 4 i candidati

Sono quattro i giocatori candidati: si tratta di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Yann Sommer. I tifosi nerazzurri potranno votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

MARCUS THURAM — Un mese da protagonista assoluto: Marcus Thuram ha lasciato un segno importante nell'ottobre nerazzurro. L'attaccante francese ha messo a segno 3 reti e servito un assist in 5 presenze tra campionato e Champions League, venendo scelto dai tifosi nerazzurri come Man of the Match per le sfide contro Torino e Roma. Per tre volte Tikus ha segnato il gol dell'1-0, risultando decisivo nei successi contro il Benfica e contro i giallorossi. Un contributo totale, che va ben oltre i semplici numeri: Thuram è stato indubbiamente uno dei trascinatori dell'Inter in questo mese di ottobre.

HAKAN CALHANOGLU — Classe ed energia: Hakan Calhanoglu è una certezza per l'Inter, sempre in grado di distinguersi in positivo in ogni occasione. Il centrocampista turco ha sfoderato una serie di prestazioni di grande qualità ad ottobre, mese nel quale ha messo a segno 2 gol e servito un assist (per Acerbi contro il Bologna). Tra le altre, Calhanoglu è stato decisivo contro il Salisburgo in Champions League, gara in cui ha realizzato il rigore del definitivo 2-1 per l'Inter ed è stato nominato Man of the Match dalla UEFA.

DENZEL DUMFRIES — Motore inesauribile, locomotiva inarrestabile: tra i giocatori che stanno mantenendo un rendimento costante da inizio stagione c'è sicuramente Denzel Dumfries. Nel mese di ottobre l'olandese è sceso in campo in tutte le partite giocate dall'Inter, servendo due assist che hanno sbloccato le sfide contro Benfica e Torino, entrambi per un gol di Marcus Thuram. Nell'ultimo match contro la Roma Dumfries ha alzato ulteriormente il suo livello di gioco, rendendosi protagonista di una prestazione totale sia in fase offensiva, sia in fase difensiva.

YANN SOMMER — Miglior attacco del campionato, ma anche miglior difesa: se da inizio stagione l'Inter ha subito solamente 7 gol tra Serie A e Champions League il merito è anche di Yann Sommer. Nel mese di ottobre il portiere svizzero ha subito solamente 3 reti, di cui una su calcio di rigore. Sommer ha collezionato 3 dei suoi 8 clean sheet totali nell'ultimo mese, dove si è esibito in alcune parate sensazionali. Contro Benfica, Torino e Roma è stato protagonista di interventi complicati sul punteggio di 0-0: parate che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare tre successi fondamentali.

(inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.