La sorella di CR7 attacca Sarri, Ziliani punge: “Aridàtece Wanda Nara”

Hanno fatto molto rumore, le critiche social rilasciate su Twitter da Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, e indirizzate all’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Sull’argomento, in maniera ironica, è intervenuto anche il giornalista Paolo Ziliani:

“Quando il Pallone d’Oro 2019 venne dato a Messi, invece, Elma Aveiro scrisse: ‘Forse il premio viene dato alla persona e non al professionista. Questo dimostra che la mafia non sarà mai dalla parte debole, ma la giustizia è lenta e non fallisce mai’. Aridàtece Wanda Nara“.