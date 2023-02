CorSera – Inter, Dzeko favorito su Lukaku. Ma occhio al fattore sorpresa

Ci sarà poi di nuovo la sfida tra Skriniar e Leao. Se per Skriniar il futuro è deciso, per Leao è ancora tutto da scrivere. E saranno uno di fronte all'altro

"Nel cambio dei portieri l'Inter ci ha guadagnato moltissimo, perché Onana ha un rendimento migliore di Handanovic e Tatarusanu è drammaticamente meno affidabile di Maignan. Il francese è stato il grande protagonista all'andata con tre parate spettacolari, che hanno fissato il 3-2 per il Milan. Handanovic era finito sotto accusa per i gol di Leao e Giroud, perché poco reattivo. Onana è il suo opposto in tutto, anche nelle uscite naïf: finora però il suo bilancio è positivo, anche nel feeling con i difensori. Ed è proprio questo, al di là di molti gol discutibili, l'aspetto più visibile della crisi di Tatarusanu, che pure nello scorso campionato parò un rigore a Lautaro. Ma il portiere non deve solo parare, deve anche guidare i compagni: la comunicazione è ai minimi termini", spiega il Corriere della Sera.