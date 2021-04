Sorrentino su Dybala: “Provate a immaginare l’Inter senza Lukaku e Lautaro per 3 mesi”

Stefano Sorrentino ha paragonato l'incidenza di Dybala alla Juventus con quella di Lautaro e Lukaku per l'Inter

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere di Chievo e Torino Stefano Sorrentino ha parlato così di Dybala:

«La fotografia del suo stato d’animo è l’esultanza rabbiosa dopo il gol: dopo aver buttato giù tanti bocconi amari ha avuto la possibilità di dimostrare ciò che vale. E lo ha fatto in una partita importante e in un momento delicato della stagione. Non è da tutti. Ho rivisto l’azione del 2-0: quando Bentancur gli tocca la palla lui si guarda intorno ma non cerca mai la porta, perché sa bene dov’é. In un fazzoletto stop e tiro da biliardo: con la testa arriva sempre prima degli altri e tocca la palla come pochi fanno».

L’assenza prolungata del suo 10 è stato un grosso handicap per la Juventus, spesso non adeguatamente sottolineato?

«Assolutamente sì. Provate a immaginare l’Inter senza Lautaro o Lukaku per oltre 3 mesi: forse la classifica sarebbe diversa. Non a caso la Juve l’anno scorso ha vinto lo scudetto grazie a lui. Per il tricolore è tardi, ma la stagione non è ancora finita: sono sicuro che Dybala sarà determinante in questo finale. Io lo conosco bene: mentalmente è solido e dopo un infortunio riesce a tirare fuori sempre il meglio».

Il rinnovo che non arriva è il grande tormentone: lo vede lontano dalla Juve?

«Io so che lui vuole restare. Ronaldo ha 36 anni, Paulo 9 in meno: il club, che gli ha già dato segnali importanti con la 10 e a volte la fascia da capitano, farebbe bene a costruire il futuro intorno a lui, così come ha fatto con Szczesny preparando il dopo Buffon. Finora il vero Dybala lo abbiamo visto solo a sprazzi: se resterà, la Juve se lo godrà al top».