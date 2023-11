Sorrentino: “Scudetto? Inter, Milan e Juve davanti: ognuna ha un vantaggio”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: “Io vedo Milan, Inter e Juve davanti a tutte le altre, ciascuna con un vantaggio specifico. Quali sono? L’Inter ha, sulla carta, l’organico più competitivo, ma forse l’età media è abbastanza alta. La Juve non ha le coppe europee e può dosare al meglio le energie. Il Milan invece è un gruppo giovane, con grande entusiasmo. Magari può incappare in qualche difficoltà, ma le basi per disputare un’ottima stagione ci sono tutte. Pongo i rossoneri, i nerazzurri e i bianconeri sul medesimo livello”.