Juventus e Milan, giù la maschera: deficit mostruoso sul mercato. L’Inter…

Dal 2019 i nerazzurri sono in sostanziale equilibrio tra acquisti e cessioni: lo stesso non si può assolutamente dire per le loro rivali

L'Inter è sicuramente quella che gioca meglio al momento in Serie A e che merita di stare davanti a tutti. Ma è anche quella più attrezzata? Non si direbbe, guardando agli investimenti fatti negli ultimi anni. Preziosa è l'analisi proposta da TuttoSport oggi: "L’Inter, tra chi ha chiuso davanti a tutti dal 2019 in poi, ha il deficit più ridotto tra acquisti e cessioni. Il rosso del club nerazzurro è pari ad appena 6 milioni (al netto delle operazioni di settore giovanile, quindi è addirittura possibile che il passivo effettivo sia inferiore): significa che l’Inter nelle ultime sessioni di mercato viaggia sostanzialmente in pareggio".