Intervenuto a Radio Tv Serie A, Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha esaltato la stagione di Yann Sommer, alla sua prima stagione come estremo difensore dell'Inter:

"Non mi aspettavo facesse un campionato di così alto livello, 19 clean sheet sono tantissimi. E' un portiere atipico per quanto si è visto nell'ultimo decennio, dove vanno per la maggiore giocatori strutturati. Non ha bisogno di presentazioni, non lo scopriamo adesso, ma non credevo potesse imporsi così velocemente risultando decisivo".