City, Real e Bayern da evitare. L’Inter sa come fare col Milan e può rispondere al Chelsea

"Sorteggio libero. Possibili derby, possibili tutti gli incroci. Quattro allenatori italiani (c’è anche Ancelotti) e un teorico ranking ben definito: City, Bayern e Real Madrid sono le più forti. ma non imbattibili. Il Benfica è indecifrabile come il Napoli. Il Chelsea forte fisicamente e in crescita. Per Spalletti, per esempio, il “laissez-faire” del Real potrebbe essere utile. Pioli ha perso con Chelsea e Inter più volte in stagione, il miglior Milan potrebbe creare qualche difficoltà al Benfica guardandosi allo specchio. L’Inter sa come fare con il Milan e potrebbe rispondere di fisico all’impatto agonistico del Chelsea. Niente è sicuro. Se non che sarà uno spettacolo da sogno", riporta La Gazzetta dello Sport.