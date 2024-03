L'ex attaccante ha commentato la decisione del Giudice sportivo di non infliggere nessuna squalifica ad Acerbi

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Roberto Sosa ha commentato la decisione del Giudice sportivo di non infliggere nessuna squalifica a Francesco Acerbi per mancanza di prove. Il difensore nerazzurro era stato accusato da Juan Jesus di avergli rivolto una frase razzista. "Juan Jesus sta male".

"Non dovrei dirlo, ma ho avuto l’opportunità di scambiare dei messaggi con lui. Sta male perché è un ragazzo così buono che non voleva creare tutto questo polverone, voleva che restasse tutto in campo, voleva perfino tutelare Acerbi e l’Inter”.