Sosa: “Retegui? Bisogna fargli i complimenti. Le polemiche su di lui…”

"Bisogna fargli i complimenti, 10 giorni fa era col Tigre, un altro calcio e un'altra lingua, e su questo argomento si è fatta una polemica inutile, e ha fatto due gol. Ha il suo percorso, fa gol, non è paragonabile a nessuno. Può dire la sua con la Nazionale italiana".

"Non è che Retegui viene a sostituire nessuno. Quando ci saranno Immobile e Raspadori ci saranno loro, l'Italia era in difficoltà ed è stato scelto lui. Fare polemiche sul fatto della lingua o sul fatto che ha preso il posto a qualcun'altro non vanno, sono scelte del tecnico che vanno rispettate".