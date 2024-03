Un calo fisico, dopo un 2024 vissuto al massimo e costellato di vittorie in serie, era preventivabile. La sosta arriva al momento giusto per l'Inter, che potrà ora recuperare un po' di energie in vista della volata finale per lo scudetto. Così scrive Tuttosport: "Simone Inzaghi voleva archiviare in fretta il ko di Madrid, battendo per la terza volta in questa stagione il Napoli campione d'Ittalia, un modo in più per dimostrarsi il degno eredi degli azzurri. Gli ingredienti c'erano tutti, San Siro ancora pieno, il pubblico tutto dalla parte dell'Inter, con il pullman della squadra accolto da migliaia di tifosi in festa, i fuochi d'artificio e uno striscione della Curva Nord, "Fieri di voi".