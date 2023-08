Sottil: “Rigore Juve? Siamo sempre alle solite. La questione Samardzic…”

Dopo il ko contro la Juventus, l’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha parlato così a DAZN: "Non va bene fare le cose sul 3-0, non mi piace, perché se una squadra sa fare delle cose le fa sempre, dal primo minuto fino all'ultimo. Poi siamo consapevoli che giocavamo contro una corazzata, ma siamo partiti molto remissivi, timidi, il primo gol ce lo siamo fatti da solo.

Rigore? Braccio leggermente aperto, siamo sempre ai soliti discorsi. Sul 3-0 poi diventa difficile. Il primo tempo non è stato di personalità e questo mi fa arrabbiare. Samardzic per noi è importante, anche lui ha perso giorni di allenamento, non è un alibi, è una cosa oggettiva”.