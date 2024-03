Spagna, Federcalcio nella bufera: ora Mondiale 2030 a rischio

Rubiales è indagato per presunta corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio in contratti firmati negli ultimi 5 anni al vertice della Federcalcio, a cominciare da quelli per il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita firmato con l'ex difensore del Barcellona, Gerard Piquet. Ieri la Guardia civile ha perquisito la sua abitazione a Granada.