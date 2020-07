La Stampa – Ecco perché la SPAL non può essere un ostacolo serio per l’Inter. Ed Eriksen…

L’Inter è attesa dalla sfida contro la SPAL ultima in classifica per cercare di superare Lazio e Atalanta, riprendersi il secondo posto e di ridurre a 6 i punti di distacco dalla Juventus capolista. “Ultima e senza gol da 330’. La Spal con più di un piede in B non può rappresentare un ostacolo serio per l’Inter rinfrancata dal 2° tempo contro il Toro”, scrive oggi l’edizione de La Stampa. Per il match contro la SPAL, l’Inter non potrà contare su Barella e Lukaku mentre Eriksen partirà dall’inizio, dietro a Lautaro e Sanchez.