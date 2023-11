Spalletti: “Non era facile e non era scontato niente. Adesso viene il bello”

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l'avvenuta qualificazione a Euro 2024: "Non era facile e non era socntato niente, nel calcio e in generale. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo avuto molte situazioni per andare a mettere al sicuro il risultato. Poi una volta che non ci riesci la partita è diventata più sporca, si è messo la gente fisica ma poi lì non si gioca più a calcio. Bisognava essere bravi a tenerla un po' sulla linea di attacco. L'Ucraina ha fatto vedere di essere una squadra attrezzata, ci ha dato filo da torcere.