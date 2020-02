Inter, quale futuro per Luciano Spalletti? CorSera: “E’ ragionevole immaginare che…”

Per la prima volta dopo l’esonero avvenuto al termine della scorsa stagione, Luciano Spalletti torna a parlare di Inter. Il tecnico, poi, ha anche ammesso di essere stato contattato dal Milan. La trattativa, però, non è andata a buon fine perché il tecnico di Certaldo non ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per interrompere il contratto, stipulato fino al 2021.

“Il futuro? Spalletti è legato ai milanesi sino al 30 giugno del 2021, ma è ragionevole immaginarlo su una panchina nella prossima stagione“, sentenzia il Corriere della Sera che, di fatto, lascia presagire che si interromperà l’accordo economico tra l’Inter ed il tecnico toscano.