Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria degli azzurri nell'amichevole di ieri con l'Ecuador:

Il calciatore che sa fare più ruoli diventa avvantaggiato per la convocazione perché ci sarà da interpretare e fare cose differenti. Il blocco squadra Inter, che è quella dove noi andiamo a prendere più roba da un punto di vista numerico, gioca a tre ed è una cosa di cui bisogna tenere conto, bisogna tentare di mettere a loro agio i giocatori per come giocano nei club.