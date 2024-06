Spalletti: “Non abbiamo chi vince le partite da solo, dobbiamo giocare di squadra”

Luciano Spalletti , prima della conferenza stampa di oggi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport verso la gara di domani contro la Spagna: "Voglio vedere un'Italia che ripeta la buona prestazione fatta, nonostante davanti ci sia una delle più grandi scuole calcistiche del mondo. Loro sanno fare calcio offensivo, qualità, squadra corta, interpretano tutto benissimo: bisognerà non avere pause e avere la voglia matta di far vedere che anche la nostra è una squadra importante.

La chiave è sempre giocare bene a calcio e tenere di più la palla: con la Spagna ci sarà qualche verticalizzazione in più, non ti aspettano al limite dell'area. Ci sarà più bisogno di andare dietro la linea, loro ti fanno addosso la partita, pressano anche il portiere con Morata: questo gli comporta alzare la linea difensiva a metà campo, qualche palla là dietro ci starà se sapremo riconoscerla e se avremo la possibilità nei tempi delle giocate. Ci sono sempre due strade per fare vittorie e calcio: quella del gioco di squadra e quella dei campioni che hanno strappi più forti rispetto al normale. Noi abbiamo la prima possibilità da percorrere: ci manca qualcuno che abbia veramente quel livello top che vince le partite da solo".