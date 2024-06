"L’altro cambio, sempre in difesa, può riguardare il marcatore. Contro l’Albania la coppia Bastoni-Calafiori ha convinto, s’è mostrata spigliata e offensiva, fin troppo forse per una Spagna che propone ben altri movimenti offensivi. Il dribblomane Yamal a destra, il potente Williams a sinistra, e al centro Morata con il suo movimento elegante, a uscire, per attirare fuori dall’area uno stopper. Non è un mistero che Spalletti stia pensando a inserire un marcatore puro, tipo Mancini: «Ha molta esperienza». Morata agisce sul canale sinistro della Spagna, e lì si troverebbe Mancini, spostando così Bastoni a sinistra".