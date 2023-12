Sorteggio Euro 2024, Spalletti: “Non siamo i più forti, ma siamo l’Italia”

Avere una squadra compatta diventa fondamentale, così come pensiero non sono di quelli che vuole fare un calcio speculativo, non mi piace. Penso per l’importanza e l’amore che ci coinvolge per lo sport, vada affrontato in un certo modo: abbiamo le potenzialità per fare una crescita abbastanza importante. Voglio seguirli e coinvolgerli mentalmente, arrivare poi a dover sviluppare quello che dobbiamo fare in poco tempo come se venisse da un lavoro fatto da lontano. Andremo a migliorare la gestione che c’è tra me e i giocatori, la Nazionale deve diventare un club”, le sue parole.