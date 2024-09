Dopo la vittoria contro Israele per due a uno in Nations League, il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Raisport a pochi minuti dal triplice fischio. Queste le reazioni a caldo dell'allenatore rispetto alla prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto in maniera splendida, si sono viste tutte le insidie di cui avevamo parlato. Loro si abbassano molto e magari tu non sei così pulito nel fare le giocate ed è difficile imbucare i palloni. Il fatto che siamo rimasti in ordine senza andare a perdere equilibrio in avanti, aspettare il momento adatto è stato fondamentale. Squadra maturissima, non matura», ha sottolineato il CT.