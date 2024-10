Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni della Rai, aveva punzecchiato Simone Inzaghi parlando dell'inchiesta sugli ultras. "Se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco. Però poi so anche riattaccare". Frase che sicuramente non sarà piaciuta al tecnico nerazzurro. Intanto il c.t. punzecchia il collega nerazzurro ma “importa” il suo gioco. "Il nome di Inzaghi deve avergli dato una noia bestiale, altrimenti non si spiega la specifica sulla questione-telefonate che è francamente sembrata fuori luogo, non necessaria, inopportuna tra colleghi e leggera visto che l’inchiesta è in corso. E come chiude la telefonata con un eventuale ultras, Spalletti può benissimo rifiutarsi di rispondere a una domanda sgradevole", sottolinea Libero.