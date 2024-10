La proprietà interista, però, non vuole perdere di vista nemmeno la nidiata di talenti Made in Italy, perché la denominazione di origine comunque non va persa di vista

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 08:16)

La mente dei dirigenti dell'Inter è già proiettata al futuro e Marotta e Ausilio stanno studiando quelle che possono essere le mosse per ristrutturare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. E ci sono già i primi nomi, secondo Tuttosport: "Colui che ha il pedigree più scontato per recitare la parte del prossimo principe nerazzurro è Jonathan David. Più giovane di Thuram, nordamericano (che per vendere bene il brand Oltreoceano non fa mai male), in scadenza con il Lille a giugno. Giocatore sul quale il pressing aumenterebbe qualora si stagliassero all’orizzonte addii importanti. La proprietà interista, però, non vuole perdere di vista nemmeno la nidiata di talenti Made in Italy, perché la denominazione di origine comunque non va persa di vista, in una squadra che ha cominciato a vincere tanto sulla spinta della creazione di un blocco azzurro (che però inizia a essere un po’ datato in alcuni elementi).