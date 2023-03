Spalletti: “Chi eviterei ai quarti? Eviterei scontri stasera, i tifosi si divertano”

Io concordo con loro, sono sempre con loro, qualsiasi cosa accada. Poi è chiaro che non puoi scendere al di sotto del livello che dici di essere. Se dici da solo che sei il più forte quando ti confronti non puoi scendere sotto al livello che hai detto di essere. Perciò sono felice.

Sempre c'è qualcosa di diverso. Contro l'Eintract abbiamo vinto con cinque gol di differenza e secondo me noi non abbiamo fatto il massimo, quindi vado su quelle potenzialità inespresse e sono convinto che si possa fare qualcosa di importante.

Infonderei delle difficoltà o dare timori ai miei giocatori ed è meglio non ce le abbiano. Mi stimola qualsiasi confronto, molti miei giocatori hanno la possibilità di confrontarsi e andiamo a vedere come sono fatte le rivali. Chi preferirei evitare? Preferirei evitare altri scontri in città. Il risultato è stato fatto sul campo e non servono altre questioni, bisogna essere al livello della storia fatta stasera e che i nostri tifosi vadano a divertirsi e facciano vedere qual è l'atteggiamento dei vincenti.