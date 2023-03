Napoli, Spalletti: “Nessuno ha alzato le mani dal volante. A Vecino si dice bravo”

Mister Spalletti, a DAZN, ha parlato della sconfitta - la prima al Maradona di questa stagione - del Napoli contro la Lazio. «Abbiamo palleggiato in maniera sporca, abbiamo forzato le uscite laterali ma non siamo andati in mezzo, siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco di liberare il mediano. Sia per loro che per noi era la posizione sulla quale scalare», ha esordito il mister. «Potevamo fare qualcosa in più dal punto di vista della qualità anche nel secondo tempo - ha aggiunto il tecnico degli azzurri - ci è mancata la qualità nel palleggio e a scalare le posizioni in mezzo al campo dove si punta la linea difensiva».