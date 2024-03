Il tecnico degli Azzurri chiede di più alla squadra in vista dell'Europeo estivo e testa le nuove idee negli Usa

L'Italia si prepara alla tournée negli States, dove il ct Spalletti testerà lo stato di forma deli azzurri e potrà effettuare le prove che ha in mente. Dopo le prime gare, ora il tecnico vuole qualcosa in più dagli azzurri

"Spalletti, arrivato in agosto all’improvviso, dopo le dimissioni di Mancini, nei primi mesi ha badato al sodo, cioè a conquistare la qualificazione diretta in un girone complicato con Inghilterra e Ucraina e lo ha fatto senza grandi stravolgimenti e portando avanti il 4-3-3 a lui congeniale e con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. Ora vuole andare oltre. La missione è una squadra multiforme «capace di non essere leggibile», che sappia cambiare pelle, forte fisicamente, evoluta sul piano tattico.