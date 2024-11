Con un gol di Francesco Pio Esposito , lo Spezia ha battuto il Modena e ha agganciato momentaneamente il Pisa al primo posto. Per l'attaccante di proprietà dell'Inter è il quinto gol in dieci gare. Al termine della gara il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo, ha commentato così il momento felice del giocatore.

"Pio sta facendo molto bene, non solo a livello di gol ma anche di prestazioni. Gli attaccanti non devono rendersi utili solo in chiave realizzativa. Degli Innocenti ha fatto una buona gara, è entrato in campo con la giusta mentalità. Ha ottime qualità sia a livello offensivo che difensivo, l’ho richiamato spesso ma ci sta visto che è meno abituato degli altri a giocare. Nel complesso sono soddisfatto".