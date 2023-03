Spezia-Inter, nerazzurri chiamati a dare risposte: Brozovic osservato speciale

"Intanto, in Liguria, dovrebbe tornare al centro della mediana Brozovic, con uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu in panchina. Scontato che anche il croato sia chiamato a dare risposte, dopo essere di fatto retrocesso a seconda scelta in regia. Per concludere, in vista di questa sera, l’unico recupero è quello di Dimarco, mentre Correa è rimasto a Milano per lavorare in vista del Porto. In merito a Skriniar, la speranza è che «già sabato (domani, ndr), possa unirsi parzialmente con noi», ha detto ieri Inzaghi".