Spezia-Inter, venerdì alle 20.45: Sky o Dazn? Ecco dove vedere la gara in tv

Dopo la vittoria casalinga con il Lecce, l'Inter è chiamata a ripetersi in trasferta dove fatica maggiormente. I nerazzurri giocheranno venerdì sera sul campo dello Spezia, in anticipo per poi preparare al meglio il ritorno degli ottavi in casa del Porto. Ecco dove vedere la gara dell'Inter: