Si parla tanto dell'assenza di centravanti per la Nazionale. Voi in rosa avete Francesco Esposito, proprietà Inter: che giocatore è?

"Ha un potenziale enorme e quest'anno gli servirà tanto nella sua crescita, s'è trovato anche in una situazione difficile da gestire. E' un ragazzo che per me giocherà nelle prime 4-5 squadre della Serie A per mentalità e approccio. Allo Spezia può solo crescere, spero che da qui alla fine ci darà un contributo importante per raggiungere la salvezza".