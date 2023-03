Inter, Spezia vale più di tre punti. Blindare il secondo posto e arrivare pronti alla Champions

Doppia trasferta per l'Inter che in pochi giorni si gioca tanto della sua stagione: tre punti per arrivare sereni alla sfida col Porto

Andrea Della Sala

Battere lo Spezia per rimanere secondi e prepararsi al meglio al ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Due trasferte decisive per la stagione dell'Inter.

"Vale molto più di tre punti. Lo sa l’Inter, lo sanno i giocatori, lo sa soprattutto Simone Inzaghi che questa sera a La Spezia si giocherà molto più di una vittoria che consentirebbe comunque alla squadra nerazzurra di mantenere il secondo posto in solitaria e metterebbe di conseguenza pressione alle inseguitrici che fra domani e lunedì non potranno permettersi passi falsi in chiave corsa Champions. La gara di questa sera al “Picco” è un esame dalle molteplici sfaccettature per l’Inter che martedì in Portogallo dovrà poi difendere l'1-0 conquistato a San Siro il 22 febbraio e conquistare quei quarti che il club di Viale della Liberazione non agguanta dall’ormai lontanissima annata ’10-11", analizza Tuttosport.

"Proprio la differenza di rendimento fra casa e trasferta e la discontinuità fra impegni con le big e le medio-piccole, sono due dei grandi problemi evidenziati dall’Inter in questo primo scorcio di 2023. La sfida di stasera puà tramutarsi nella classica trappola. E l’Inter, in virtù dei punti persi nei mesi precedenti con Monza, Sampdoria, Empoli e Bologna, non può certo tornare a Milano dalla Liguria senza i tre punti, si creerebbero nuove inquietudini nei dintorni di Appiano e l’avvicinamento alla trasferta di Champions diventerebbe ancora più “caldo”, con maggiori tensioni e pressioni", aggiunge Tuttosport.