“L’Inter non cede per Lautaro: o clausola o niente“. Così, sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore in Catalogna, anche Sport, dopo le parole del ds nerazzurro Piero Ausilio, prende consapevolezza del fatto che, per il Barcellona, arrivare a Lautaro Martinez non sarà affatto facile.

(Fonte: Sport)