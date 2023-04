GdS – Inzaghi-squadra, arrivano degli spifferi da Appiano: “Il gruppo non ha…”

Il momento dell'Inter è di quelli da dimenticare e superare il più in fretta possibile. Il lavoro di Simone Inzaghi è sotto osservazione da parte della dirigenza, ma non solo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il gruppo non avrebbe mai particolarmente apprezzato i metodi di allenamento del tecnico, se paragonati a quelli dell'era Conte:

"L’Inter di Inzaghi ha vissuto nella scia di quella di Conte fino al derby di ritorno della scorsa stagione. Poi, non si è più ritrovata. E non si sono ritrovati i giocatori, che si confrontano - racconta chi frequenta Appiano quotidianamente - con uno staff tecnico non così esperto ad alti livelli, con metodologie di lavoro che non sono mai particolarmente piaciute. E in questo caso il parallelo con l’era Conte è evidente".