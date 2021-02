Repubblica – Ibra-Lukaku rischiano una squalifica. “Alla Pinetina confidano che…”

Secondo Repubblica, non è da escludere che Ibrahimovic e Lukaku vengano squalificati con due turni nella prossima Coppa Italia

"Mezz’ora in videoconferenza, che il belga ha vissuto con serenità. In teoria, come lo svedese, rischia due giornate di squalifica nella prossima Coppa Italia per “condotta gravemente antisportiva”. Ma alla Pinetina confidano possa passarla liscia"