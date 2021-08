Stadi, i tifosi disertano dopo la pandemia. E per le società c’è il problema steward

La Repubblica parla del ritorno negli impianti sportivi dei sostenitori dopo la pandemia, c'è ancora titubanza

Il 50% dei tifosi rispetto alla capienza di ogni stadio. Ma nel primo turno di Serie A sono rimasti invenduti più di 60mila biglietti quindi il 37% dei biglietti acquistabili. A San Siro, come sempre, il numero più alto dei tifosi ma 8mila seggiolini sono rimasti vuoti ed erano occupabili. 5mila posti disponibili e lasciati vacanti a Roma. La Repubblica ne parla in un articolo e scrive: "Difficile sia solo colpa dell’avvio del campionato a una settimana da Ferragosto".

Si tratta di due fattori che aprono anche ad una grande questione, la scomparsa degli steward. Per le società sta diventando difficile reperire queste figure di sicurezza. Sono spariti il 60% degli steward addetti alla sicurezza degli stadi. Mancano gli studenti fuori sede che non sono rientrati nelle città e c'è il timore ad esempio, di perdere il diritto di cittadinanza. "45 euro al giorno solo per i più fortunati, che poi, finita l’epoca dei voucher, devono pagare le tasse. I club si stanno rivolgendo a volontari - ad esempio carabinieri in pensione - almeno per il controllo dei green pass. Altra accortezza: differenziare i controlli per ridurre le file, e convincere qualche tifoso a tornare", si legge nello stesso articolo.