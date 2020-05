Nuovo San Siro, manca intesa su volumetrie. Ecco cosa Manica e Populous salvano del Meazza

Inter e Milan hanno presentato i due progetti aggiornati per il nuovo San Siro al Comune. Tenendo presente la richiesta di riqualificare la zona del Meazza.

“Secondo il progetto dello studio Manica si salveranno una torre esterna, il settore arancio e un pezzo di settore blu con le iconiche rampe, un pezzo di Curva Sud e quasi niente della Nord. Si vede poi, posta in verticale, come citazione, una delle strutture di ferro rosse che oggi sostengono il tetto. Nel progetto di Populous oltre alla torre esterna e al settore arancio, si salvano in modo più marcato entrambe le Curve (il che potrebbe anche evitare l’insorgere di polemiche). Mantenere «questa traccia di memoria» comporterà un aggravio dei costi, stimato dai due club in 74 milioni. Perciò le società — che sottolineano l’importanza di un investimento da un oltre un miliardo in un momento di crisi — chiedono di poter costruire per 180 mila metri quadrati. Sulle volumetrie l’intesa ancora non c’è, ma oggi prevale l’ottimismo”, spiega il Corriere della Sera.