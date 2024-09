(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Il mio obiettivo come assessore allo Sport è che Milan e Inter siano orgogliose di giocare in questa città e quindi faremo di tutto per rendere possibile il fatto che restino qua". Così l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva a margine della festa per gli 80 anni del Csi.