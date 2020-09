Inter, c’è una new entry nello staff di Antonio Conte: si occuperà degli infortunati

La notizia era nell’aria ma è anche arrivata l’ufficialità nella giornata di ieri: lunedì prossimo scatta la nuova stagione dell’Inter, con il raduno alla Pinetina. Ci sarà ovviamente tempo e modo di fare i tamponi, con il primo allenamento previsto invece per martedì. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ci sarà un volto nuovo nello staff di Conte: si tratta di Stefano Bruno che lascia il Parma dopo l’addio di D’Aversa. Come riporta il quotidiano, Bruno all’Inter si occuperà degli infortunati.