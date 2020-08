Inter, c’è la data della ripresa. E per la prima volta ritiro ad Appiano nella ‘nuova’ Pinetina

Ottenuto lo spostamento della prima giornata di campionato, l’Inter ha scelto la data della ripresa degli allenamenti. Ma la novità è un’altra: per la prima volta il ritiro verrà svolto ad Appiano Gentile, nel centro risistemato della Pinetina.

“Lunedì 7 settembre Appiano Gentile riaprirà i cancelli alla squadra di Antonio Conte, per il primo ritiro precampionato in casa. Già, perché dopo il restyling Appiano adesso è prontissima ad ospitare col massimo delle comodità tutti i giocatori nerazzurri: ognuno avrà la propria stanza, il proprio bagno, la propria comfort zone. Il centro sportivo nerazzurro è all’avanguardia e garantisce anche il massimo rispetto di tutti i protocolli di sicurezza imposti alla squadra durante questa era Covid.

Ovviamente l’Inter sarà l’ultimo club di A a mettersi al lavoro, visto che ha chiuso l’ultima stagione da appena 8 giorni. E anche per questo il suo debutto in campionato è stato posticipato di una settimana, per permettere alla squadra di Conte di avere almeno 20 giorni di lavoro nelle gambe prima di ricominciare con le sfide ufficiali. Ancora una settimana di vacanza, poi il 7 via ai test ad Appiano senza i nazionali. Ma magari con qualche volto nuovo”, rivela La Gazzetta dello Sport.