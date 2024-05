La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa per la stagione sportiva 2024/2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza Uefa alle seguenti società: 1. Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/Gewiss Stadium di Bergamo); 2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna); 3. Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine); 4. A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze).

5. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano); 6. Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino); 7. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma); 8. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano); 9. A.C. Monza S.p.A. (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza); 10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli); 11. A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma); 12. U.S. Salernitana 1919 S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno); 13. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia); 14. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino); 15. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine); 16. Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona). Serie B: 1 U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona); 2 Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)