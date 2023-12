Stam: “Ricevuto offerte da Inter e Juve, ma volevo solo il Milan. Istanbul? Eravamo devastati”

Intervenuto nel podcast The Overlap, l'ex difensore ha parlato del suo passaggio dalla Lazio al Milan

Intervenuto nel podcast The Overlap, Jaap Stam ha parlato del suo passaggio dalla Lazio al Milan e ha ricordato la finale di Champions disputata a Istanbul e vinta dal Liverpool dopo una clamorosa rimonta. "Quando la Lazio mi doveva vendere, hanno fatto un’offerta il Milan, l’Inter e la Juve, ma io volevo andare solo dai rossoneri per i giocatori che avevano e per la storia olandese del club”.