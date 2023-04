A. Stankovic: “Mio padre il mio idolo, mi ispiro a Enzo Fernandez. Se penso che Gavi…”

Aleksandar Stankovic , centrocampista classe 2005 dell'Inter Primavera, è intervenuto al fianco di suo padre Dejan in occasione dell'ultima puntata della Bobo TV su Twitch. Dejan: "Sai cosa dice? Fisicamente forse sono più forte io, ma tecnicamente è meglio lui! Io gli rispondo che forse può essere più forte, ma io sono più cattivo!". Aleksandar: "Riguardo le sue partite, non ha il mio piedino!".

"Il mio idolo? Ce l'ho a fianco. Un giocatore a cui mi ispiro adesso è Enzo Fernandez. Pedri e Gavi? Altro pianeta, non c'entrano niente. Gavi è un 2004, ha un anno in più di me. Quando guardo le sue partite penso che lui dovrebbe giocare con me in Primavera quest'anno, e invece è da 2 anni titolare inamovibile al Barcellona".