Primavera, pagelle Inter-Napoli: Stankovic come papà, Iliev un piacere per gli occhi

Calligaris 6,5 Non giocava in campionato da ottobre: deve compiere una sola parata, si fa trovare pronto.

Stankovic 8 Prestazione da incorniciare, e non solo per la doppietta: detta i tempi della manovra, sporca le linee di gioco del Napoli, giganteggia in mezzo al campo. Ha cartteristiche uniche nella rosa nerazzurra. E quel gol non può non ricordare papà Dejan...