Stankovic: “Il 3 a 2 della Juve era da annullare, punto e basta”

«Il 3 a 2 è un gol da annullare punto e basta. Forse la vinceva comunque la Juventusquesta partita, non ne sono sicuro. Ma se ci hanno annullato il gol ad Empoli per il mio giocatore che cade sulla palla e ci hanno regolato un gol regolare, questo è stop con un braccio di Rabiot». Deki Stankovic, anche in conferenza stampa, ha ribadito quanto detto ai microfoni di DAZN: il gol che ha portato in vantaggio i bianconeri per lui non era da convalidare.