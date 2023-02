Mihajlovic, Stankovic: “Sinisa era un uomo vero. Ho raccontato a Sakic un aneddoto”

Lei, di Mihajlovic, ha ricordato una massima: «Non ti devi mai pentire di quello che hai fatto, ma solo di quello che non hai fatto».

«Si può legare al calcio o alla vita. Lei immagini se non fossi venuto alla Samp. Per nessuna ragione al mondo mi sarei perso questo straordinario percorso umano e di sport. Qui ho conosciuto persone spettacolari, e comunque non mi pento delle mie decisioni, giuste e sbagliate. Anche nelle sconfitte, se non impari hai perso due volte, come diceva Vialli».