Stellini: “Inter brava a imbrigliare il City: ma l’occasione andava sfruttata”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, è tornato così sulla finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City: "Siamo stati l'ultima squadra in Premier a batterli prima della finale di Champions. In realtà abbiamo affrontato il City in un momento in cui non era la massimo della condizione, avevano avuto molti al Mondiale e dovevano ancora tornare al meglio. Siamo stati molto bravi però a difenderci e a ripartire.